بالصور.. جولات تفتيشية مفاجئة لمحلات الجوالات بصامطة والمسارحة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام فرع وزارة العمل بمنطقة جازان، ممثلا في فريق مشكل من التفتيش وأعضاء لجنة التوطين، بحملات تفتيشية مفاجئة لمحلات بيع وشراء وصيانة الجوالات بمحافظتي صامطة وأحد المسارحة إنفاذا لتوجيهات مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الأستاذ أحمد القنفذي.

ورصد الفريق أثناء الجولة عددا من المخالفات ولوحظ إغلاق عدد من المحلات كما وجد ٣٤ شابا سعوديا يعملون بتلك المحال.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان الأستاذ أحمد القنفذي، أن هذه الحملة والجولة التفتيشية جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتاكد من نظامية محال الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات وتطبيق الشروط الخاصة بها.

وأشار إلى شروعهم في تنفيذ حملات مفاجئة لمحلات الجوالات بكافة محافظات المنطقة وفي أوقات مختلفة لرصد المخالفات ولتوفير بيئة عمل مناسبة ونظامية حسب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.