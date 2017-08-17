عامل يدهس شخصين بالخطأ ويسبب أضرار بـ30 ألف ريال في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وقع عامل في محطة الفحص الدوري بجدة، في خطأ تسبب بوقوع حادث دهس لشخصين، إلى جانب أضرار بإحدى المركبات وصل التقدير المبدئي لها نحو 30 ألف ريال.

وقال مالك السيارة المتضررة، إنه أدخل سيارته محطة الفحص الدوري، وضغط أحد العاملين بالمحطة بالخطأ على دواسة البنزين، حاول بعدها السيطرة على المركبة التي انجرفت منه باتجاه أحد الأرصفة لتدهس شخصين أحدهما حالته خطيرة، كما سبب أضرارا للسيارة قدرت بنحو 30 ألف ريال.

وطالب مدير مرور جدة بالنيابة العميد محمد العتيبي، المواطن بتقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة في حال عدم قيام محطة الفحص الدوري بدفع مبلغ الإصلاحات التي جرت للمركبة، أو محاسبة العامل المخطئ بتسليمه للتوقيف.