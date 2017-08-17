جحفلي يتلقى هدية غير متوقعة من شاب من القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أهدى شاب من منطقة القصيم، لاعب نادي الهلال محمد جحفلي، هدية غير متوقعة، عبارة عن علبة وضع عليها صورة اللاعب وبداخلها 119 تمرة من التي تشتهر بها منطقة القصيم، بعد مباراة الهلال والتعاون أول أمس الثلاثاء، في دوري جميل.

واختار الشاب، 119 تمرة تذكيرا بالهدف الذي أحرزه في شباك نادي النصر في الدقيقة 119 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، والذي انتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح.