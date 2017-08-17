جحفلي يتلقى هدية غير متوقعة من شاب من القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

جحفلي يتلقى هدية غير متوقعة من شاب من القصيم
أهدى شاب من منطقة القصيم، لاعب نادي الهلال محمد جحفلي، هدية غير متوقعة، عبارة عن علبة وضع عليها صورة اللاعب وبداخلها 119 تمرة من التي تشتهر بها منطقة القصيم، بعد مباراة الهلال والتعاون أول أمس الثلاثاء، في دوري جميل.
واختار الشاب، 119 تمرة تذكيرا بالهدف الذي أحرزه في شباك نادي النصر في الدقيقة 119 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، والذي انتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح.
سلطان[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههه
سعيد[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههه خوخ الشيخ خوش خوخ .
عبدالله الدوسري[ عدد التعليقات: 2719 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحمد لله اهل العقول في راحة
تحمد على النعمة تجلس تستهزي بالاكل عالشان الجحفلي الله يخلفك على من ربااااك يالسااااذج
حرام تربية اهلك فيك ..
احمد الله على النعمة ليصبنا فقر وجوع من ذي الاشكال
عبدالله الدوسري
التوتة الحتوتة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة
الجحفلي ما ذا قدم للوطن عالشان تصور معاااه وتهدي له
هل حافظ على حدود الوطن ..؟ هل حفظ عدد من الاجزاء من القران ..؟ هل تم استكشاف شي جديد يخدم ويرفع علم السعودية بالمحافل الدولية ..؟
الجحفلي مرمي بدكة الاحتياط المسكين ولا به زود لعب المسكين يسحب رجوله بالملعب
الله يخلفك عليكم يالهلالين اذا صار ذا اسطورتكم ههههههههههه