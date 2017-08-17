شرطة جدة تكشف غموض سرقة منزل رجل أعمال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت شرطة محافظة جدة، غموض واقعة السرقة التي تعرض لها منزل أحد رجال الأعمال في مشروع الأمير فواز بشهر إبريل الماضي، بعدما اعترف المتهم الرئيسي في الجريمة بسرقة أموال ومجوهرات تصل قيمتها إلى 400 ألف ريال.

وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المنفذ الرئيسي للجريمة بعدما سارعت في التعامل مع بلاغ صاحب المنزل وتتبعت المصادر والمعلومات المتاحة؛ مضيفة أنه اتضح خلال التحقيقات عن تورط زوجة ابن صاحب المنزل وشقيقها السوري في السرقة.

وأكدت أن المتهم الرئيسي أفاد خلال التحقيقات، أن زوجة الابن هي من خططت للجريمة بتعمدها ترك باب المنزل مفتوحا، بينما تولى شقيقها التواصل مع المنفذ والإعداد للسرقة مقابل اقتسام المسروقات، لينصب دوره على دخول المنزل حاملاً السكين، ويهدد بها المتواجدين بالمنزل؛ حتى يتمكن من سرقة الأموال والمجوهرات.