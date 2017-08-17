مدرب برشلونة: أهنئ ريال مدريد لكن الأيام قادمة بيننا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

هنأ أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد لتتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني، لكنه توعده بتحسن مستوى لاعبي الكتالوني بمرور الوقت.

وأوضح فالفيردي، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، ” نحن نعترف بأن الريال نادٍ كبير جدًا ونهنئه بالفوز لكن الأيام قادمة بيننا وبينهم “.

وأضاف ” علينا التعافي بدنيًا للاستعداد لبداية الليغا، علينا أن نمضي قدمًا، موضحا ” هناك أمور حدثت أثناء الفترة الإعدادية من الموسم أخلت بتوازن الفريق، الآن نحن نعمل على استعادة أنفسنا “.

وتابع: ” من أجل تغيير هذا الوضع علينا أن نفوز، ونؤكد استحقاق منافسنا بالفوز باللقب، فقد كان أفضل منا “، مشيرا إلى أنه ” حينما تنهزم الفرق الكبرى، يبدو أن كل شيء سينتهي، علينا أن نتعافى وننظر للأمام “.