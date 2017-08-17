37 قتيلا إثر مواجهات مسلحة بسجن في فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

كاركاس(صدى):

قتل 37 شخصا، في مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن، ومعتقلين بأحد السجون بفنزويلا، أمس الأربعاء.

وقال ليبوريو جوارولا، حاكم ولاية أمازوناس، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن 37 سجينا قتلوا أثناء مداهمة قوات الأمن سجنا في الولاية.

وأوضح أن المداهمة التي استهدفت سجنا في بويرتو أياكوتشو عاصمة الولاية، بدأت قرب منتصف ليلة الأربعاء بهدف ” إعادة السيطرة على السجن الذي كان يسيطر عليه المحكومون، منذ عدة أسابيع “.

وتابع: ” الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 37 شخصا على أقل تقدير “، دون تقديم أية تفاصيل حول عدد القتلى من كل جانب.