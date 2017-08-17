البحرية الليبية تنقذ 106 مهاجرين غير شرعيين - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت القوات البحرية الليبية، أمس الأربعاء، تمكنها من إنقاذ 106 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة شواطئ مدينة الخمس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، إن دورية تابعة لنقطة الخمس القطاع الأوسط تمكنت صباح أمس، من إنقاذ العدد المذكور من المهاجرين .

وأضاف في بيان، أن عملية الضبط والإنقاذ تمت على بعد 20 ميل شمال مدينة الخمس، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم ستة نساء وطفلان كانوا على متن قارب المهاجرين .

ولفت قاسم إلى أنه بعد انتهاء عملية الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع الخمس.