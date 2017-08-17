بالفيديو.. السهلاوي يكشف قصص وبطولات المرابطين في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف مهاجم المنتخب الوطني وفريق النصر اللاعب محمد السهلاوي، عن قصص بطولات وتضحيات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، أمام جمهور مهرجان “‫ حكايا مسك ” الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” مسك ” الخيرية، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وروى السهلاوي، بعض المشاهد التي أطّلع عليها خلال زيارته للحد الجنوبي الأحد الماضي، برفقة مهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني، مبدياً فخره بما شاهده خلال تواجده هناك، موضحا أنه رتب لتلك الزيارة منذ عام لكنها تأجلت بسبب بعض الظروف، داعيًا زملاءه لتقديم ما يمكنهم من دعم لجنود الحد الجنوبي.