النفط يهوي رغم تقرير مخزونات الخام الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% رغم هبوط مخزونات الخام الأمريكية، بأعلى وتيرة في عام، مع صدور بيانات تشير لارتفاع الإنتاج المحلي بما أجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 53 سنتا أو نحو 1% ليبلغ عند التسوية 50.27 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 77 سنتا أو 1.6 % ليبلغ عند التسوية 46.78 دولار للبرميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع السابع، لتهبط 8.95 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 466.5 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2016.

غير أن مخزونات البنزين لم تنخفض كالمتوقع، وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9.5 مليون برميل يوميا من 9.4 مليون قبل أسبوع.