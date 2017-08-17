زيدان: لقب السوبر الإسباني مجرد بداية ونحن الأفضل - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته للفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

وأوضح زيدان، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، ” أنا سعيد جدًا بما قمنا به وكيفية طريقة لعبنا، في أول 20 دقيقة كنا متفوقين جدًا الجزء الأول من المباراة كان جيد “.

وأضاف ” من الصعب اختيار من سيلعب، نملك مجموعة رائعه وأثق بهم جميعًا، هذه مجرد بداية فقط، سنذهب ونلعب الليغا لنثبت للجميع أننا الأفضل “.

وحول تحقيق الفوز رغم غياب كريستيانو رونالدو للإيقاف، قال زيدان ” جاهزون لكل الاحتمالات فقد خضنا المباراة بشكل جيد سنحاول تحقيق الأفضل، لدينا الكثير من المواهب وعلينا العمل على هذه المواهب “.