نائب خادم الحرمين يبعث برقية عزاء لرئيس سيراليون - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية سيراليون الدكتور إرنست باي كروما إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين: ” بلغني بألم شديد نبأ مقتل وإصابة المئات إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون ، وأنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية سيراليون الصديق عن بالغ التعازي لأرجو للمصابين الشفاء العاجل “.