شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” تقديم شرائح مجانية لجميع الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في بالأراضي المقدسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة خالد البياري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : ” ستقدم المجموعة شرائح مجانية لكل الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في البقاع المقدسة، حياهم في وطنهم الثاني، حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11061 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقصرتو معهم
درة البسامي[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاكم الله خير….
alfahd42[ عدد التعليقات: 11061 ] نشر منذ 28 دقيقة
امين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12265 ] نشر منذ 11 دقيقة
بصراحه احرجتو قناة الجزيره والحمدين بهذا الكرم
ما قصرتوا ولا هي غريبه على الطيبين من بلاد الطيب