شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” تقديم شرائح مجانية لجميع الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في بالأراضي المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة خالد البياري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : ” ستقدم المجموعة شرائح مجانية لكل الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في البقاع المقدسة، حياهم في وطنهم الثاني، حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً “.