 شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة

شرائح اتصالات مجانية لحجاج قطر بالأراضي المقدسة
علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” تقديم شرائح مجانية لجميع الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في بالأراضي المقدسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة خالد البياري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : ” ستقدم المجموعة شرائح مجانية لكل الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في البقاع المقدسة، حياهم في وطنهم الثاني، حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11061 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماقصرتو معهم

[ عدد التعليقات: 11061 ] نشر منذ 28 دقيقة

امين

[ عدد التعليقات: 12265 ] نشر منذ 11 دقيقة

بصراحه احرجتو قناة الجزيره والحمدين بهذا الكرم
ما قصرتوا ولا هي غريبه على الطيبين من بلاد الطيب

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