بالفيديو.. السيول تجرف سيارة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بطريق الحفيرة شمال المدينة المنورة أمس الأربعاء، متسببا في جرف إحدى السيارات.

وأظهر الفيديو، سيارة جرفتها السيول وعدم قدرة قائدها على التحكم فيها وتوجيهها في اتجاه مغاير لسير السيول.