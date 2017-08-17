بالفيديو.. السيول تجرف سيارة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. السيول تجرف سيارة في المدينة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بطريق الحفيرة شمال المدينة المنورة أمس الأربعاء، متسببا في جرف إحدى السيارات.
وأظهر الفيديو، سيارة جرفتها السيول وعدم قدرة قائدها على التحكم فيها وتوجيهها في اتجاه مغاير لسير السيول.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11061 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرح حاله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 27 دقيقة
بالرغم من التحذيرات الرسمية…بوجوب أخذ الحيطة والحذر في مواسم الأمطار….لكن للأسف لاحياة لمن تنادي…
الله يلطف بحاله….