النمسا تنشر 70 جنديًا على الحدود مع إيطاليا لمنع دخول اللاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

فيينا(صدى):

أعلنت السلطات النمساوية، أمس الأربعاء، تكليف 70 جنديًا للعمل مع قوات الشرطة في ولاية ” تيرول ” الحدودية مع إيطاليا بهدف منع دخول اللاجئين إلى البلاد.

وقال مسؤول الأمن في ولاية تيرول هلموت توماك، في تصريح للصحفيين، إنهم رفعوا مستوى التدابير الأمنية لمنع دخول اللاجئين إلى النمسا.

وأوضح توماك أنهم كلفوا 70 جنديًا، لدعم قوات الشرطة في الولاية، ومساعدتهم في تفتيش عربات قطارات نقل البضائع، والشاحنات في المنطقة.

وأشار توماك إلى أنهم رصدوا زيادةً كبيرةً في أعداد اللاجئين، الذين يحاولون التسلل إلى النمسا عبر قطارات نقل البضائع، والشاحنات خلال شهر يوليو الماضي.

ولفت توماك إلى أن ما بين 700 إلى ألف لاجئ يحاولون دخول ولاية ” تيرول ” بطرق غير شرعية شهريًا، ولذلك قرروا تشديد التدابير الأمنية فيها.