ترامب يُلغي " مجلس المستشارين " على خلفية استقالات متتالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلغاء ” مجلس المستشارين “، على خلفية استقالات متتالية، احتجاجًا على موقفه من أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل، بولاية فرجينيا، السبت الماضي.

وأعلن ترامب في تغريدة نشرها عبر موقع ” تويتر “، إلغاء “مجلس شؤون التصنيع”، و”منتدى الاستراتيجية والسياسة”، اللذين يتشكّل منهما “مجلس المستشارين”، المعني بتقديم المشورة له.

وقال ترامب في تغريدته: “أنهي مجلس شؤون التصنيع، ومنتدى الاستراتيجية والسياسة، بدلًا من ممارسة الضغوط على رجال ونساء الأعمال. شكرًا للجميع”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قدم 8 من أعضاء المجلس المذكور استقالاتهم، احتجاجًا على موقف ترامب، من أعمال العنف والعنصرية في فرجينيا، والتي أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 19 آخرين في عملية دهس، نفذها شخص متهم بالانتماء لمجموعة من العنصريين البيض.