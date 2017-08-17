خادم الحرمين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس سيراليون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور إرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بألم شديد بنبأ مقتل وإصابة المئات إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية سيراليون الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل “.