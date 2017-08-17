بالصور.. طواريء بمطار القاهرة لبدء رحلات حجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة منذ مساء امس الأربعاء حالة الطوارىء لبدء رحلات الخطوط السعودية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة حيث تنظم 49 رحلة طيران إضافية ومنتظمة لنقل حوالى 25 ألف حاج حتى 28 أغسطس الحالى .

وقام اللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران ــ EAS ــ بجولة داخل صالة السفر بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة والتى تم تخصيصها لرحلات حج الخطوط السعودية والوقوف على إستعدادات سفر الحجاج حيث تقوم الشركة المصرية بخدمة الرحلات وإنهاء إجراءات سفر الحجاج.

وقال اللواء كامل : ” حرصت على التواجد مع قيادات الشركة داخل صالة السفر للوقوف على الإستعدادات الخاصة لسفر رحلات حج الخطوط السعودية حيث دفع نجاح شركتنا فى إنهاء أزمة تكدس المعتمرين منذ عدة شهور الخطوط السعودية للتعاقد معنا لخدمة ضيوف الرحمن وتم الحصول على أكبر عدد من كاونترات وزن الحقائب وزيادة عدد موظفينا لإنهاء إجراءات سفر الحجاج حيث ستغادر فى الساعات القادمة 5 رحلات إلى جدة عليها حوالى 2500 حاج حيث تستخدم الخطوط السعودية طائرات كبيرة تسع أكثر من 500 راكب “.

وأضاف : ” تم إتخاذ عدة إجراءات لراحة ضيوف الرحمن قبل مغادرة ووضع خطة بعدم بقاء الراكب أمام كاونتر الوزن أكثر من 5 دقائق وتكوين فرق عمل من موظفى الشركة المصرية لخدمات الطيران تقوم بمساعد المرضى وكبار السن فى إنهاء إجراءات سفرهم وسط تعاون كبير مع سلطات الأمن لخدمة ضيوف الرحمن كما تم توفير كراسى متحركة لراحة الحجاج المسنين إلى جانب توفير مقاعد متحركة لجلوس الحجاج المرضى والمسنين عليها بدلا من الوقوف داخل صالة السفر وسط حرص كبير لخدمة ضيوف الرحمن “.