إلغاء إقلاع طائرة للاطمئنان على صحة راكب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألغى قائد طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى تبوك، إقلاعها والعودة إلى صالات مطار الملك خالد الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، رغم وجودها على مدرج الإقلاع بالمطار، لإصابة أحد الركاب بنوبة إغماء وحالة إعياء.

وتلقى الراكب الإسعافات الأولية، واستقرت حالته، وسُمح له بمواصلة السفر وأقلعت الطائرة متأخرة عن موعدها لمدة أكثر من ساعتين، ووصلت إلى مطار الأمير سلطان في تبوك عند الثانية فجرًا.

وقدم ركاب الرحلة شكرهم لقائد الطائرة على هذا الموقف الإنساني النبيل، بعد أن انتظر حتى استقرار صحة الراكب واصطحابه على الرحلة، عقب الوعكة الصحية التي أصابته.