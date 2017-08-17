بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق ومحافظات المملكة، أمس الأربعاء، وسط توقعات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد باستمرارها حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأظهر الفيديو، الأمطار الغزيرة في جازان هطلت أمطار متوسطة، شملت محافظة الريث ومركزي الحقو والفطيحة، وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وسجلت الطائف هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، فيما جاءت متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة، حيث شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي.

وفي منطقة المدينة هطلت أمطار خفيفة على أجزاء منها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات بأن تشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.