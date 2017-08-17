بالفيديو.. ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن جولة العودة من كأس السوبر الإسباني، بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء، ليصبح مجموع اللقاءين ذهابا وإيابا 5 / 1 لصالح ريال مدريد.

أحرز هدفي ريال مدريد اللاعب أسينسيو واللاعب كريم بنزيمة، في الشوط الأول، الذي شهد سيطرة من قبل لاعبي الريال.