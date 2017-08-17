بالفيديو.. إيطاليا تبرئ مصر من قتل ريجيني وتكذب نيويورك تايمز - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أكدت الخارجية المصرية أن إيطاليا نفت ما تم تداوله بجريدة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، حول تورط الأمن المصري في قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجينى”، وذلك بعد نشرها تقرير للواقعة.

وأشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، لموقع الجريدة الرسمي على ” تويتر ” ، مذكرها بتقرير نشرته على صفحاتها غير صحيح وذلك بعدما نفت إيطاليا ذلك، حيث أهتم بأن يكون ذلك باللغة الإنجليزية، إضافة للإشارة للصحفيين المسئولين في الصحيفة.

من جانبه، علق الإعلامي المصري أحمد موسى قائلا: إن بعض وسائل الإعلام في مصر هي السبب فيما حدث، واصفا إياهم بالخونة الممولين.

وأشار موسى إلى أن الوفد الإيطالي عند زيارته لمصر كان يحتج بما نشرته بعض وسائل الإعلام المصري متهما الأمن المصري بقتل ريجيني.

وأكد موسى أن التقرير الكاذب الذي نشرته نيويورك تايمز يؤكد بأنه مدفوع الأجر من قطر وبعض الجهات الأخرى التي تسعى لتشويه صورة مصر في الخارج.