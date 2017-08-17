بالفيديو.. سيارة تدهس رجلا عمدا في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رصدت كاميرا مثبتة على دراجة نارية، لحظة هجوم مرعب لسائق سيارة مرسيدس دهس عمدًا، شخصًا كان يتحدث إليه، بينما يقف بجوار السيارة في برمنجهام ببريطانيا.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، إن سائق السيارة صدم الرجل ومر فوقه وتركه فاقدًا للوعي في الطريق، بينما انطلق بسيارته المرسيدس في مشهد مروع، ما دفع بعض المشاة للركض خلف للسائق للحاق به.

وأضافت الصحيفة أن تم تصوير الهجوم المروع بكاميرا جوبرو المخصصة لراكبي الدراجات النارية في يوم 11 يوليو عصرًا.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية رجل 35 عامًا حاول بعض المارة مساعدته بعد عملية الدهس، وكان أول من هرع لنجدته فتاة محجبة ظلت تصرح طلبًا للنجدة.

وانطلق سائق الدراجة الذي صور المشهد الصادم خلف السائق لمطاردته وأبلغه أنه قد التقط فيديو له.

وقالت ” ديلي ميل ” ، إن الرجل سلم نفسه بعد ذلك للشرطة، والضحية حالته خطيرة في المستشفى.