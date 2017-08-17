الخارجية البريطانية تؤكد عدم توريد أسلحة فتاكة إلى سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا لا تورد أسلحة فتاكة، بما فيها الكيميائية، إلى أي طرف من أطراف النزاع في سوريا.

وقال مسئول في الخارجية البريطانية، في تصريح خاص لوكالة انباء ” سبوتنيك ” الروسية، إن ” بريطانيا لا تورد أسلحة فتاكة لأي طرف في سوريا ” .

وأفادت ” سبوتنيك ” بأن التصريحات جاءت تعليقا على اتهامات دمشق لشركتين، إحداهما بريطانية، بتوريد مواد كيميائية إلى المسلحين.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الشركات الأمريكية والبريطانية بتوريد مواد سامة للإرهابيين، مؤكدا أنه تم العثور على مواد كيميائية في حلب ودمشق يُزعم أنها تنتج عبر شركات نونثال تكنولوجيز وتشيمرينج ديفنز.