الجيش اللبناني يواصل تقدمه في جرود رأس بعلبك والقاع - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

واصلت وحدات الجيش اللبناني تقدمها في جرود رأس بعلبك والقاع محققه مزيدا من السيطرة على مواقع استراتيجية من دون الإعلان رسميا حتى الآن عن ساعة البداية لمعركة تحرير جرود بلدات رأس بعلبك والقاع والفاكهة.

وذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن مدفعية الجيش اللبناني واصلت مساء اليوم الأربعاء قصفها لمواقع داعش بجرود رأس بعلبك.

ولفت إلى أنه منذ ساعات الفجر الأولى قامت وحدات الجيش بالتقدم لاسترجاع نقاط استراتيجية مهمة وتضييق الخناق على مجموعات ” داعش ” الإرهابية في جرود رأس بعلبك والفاكهة والقاع تحت نيران المدفعية الثقيلة التي وصلت أصداؤها إلى مختلف بلدات البقاع الشمالي.

وأشارت إلى أن الطائرات المروحية للجيش شنت اليوم ضربات ضد ” داعش ” في منطقة خربة داوود وجرود القاع.