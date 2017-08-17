" الخدمات الإلكترونية للمحامين " ورشة عمل بديوان المظالم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظّم ديوان المظالم في محافظة جدة اليوم ورشة عملٍ بعنوان ” الخدمات الإلكترونية للمحامين ” ، تزامنا مع إطلاقه خدمة تسجيل المُحامين، وذلك في فندق الدار البيضاء جراند بجدة.

وتأتي الورشة في إطار الدعم والتعريف بالخدمات، وأيضاً تعزيز الشراكة البناءة مع المتعاملين مع أنظمة الديوان من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيقها، وذلك تماشياً مع خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020 التي تضمنت وضع مبادرات تعنى بتعزيز التشاركية ورفع الوعي القضائي.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور منها التعريف بخدمة تسجيل المحامين ومزاياها، والخدمات المقترحة للمُحامين ومكاتب المُحاماة، ورصد مُلاحظات ومُقترحات الحضور حيال الخدمة الحالية.

وفي بداية أعمال الورشة أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي أن محور هذه الورشة هي خدمة إلكترونية حديثة قدّمها ديوان المظالم في إطار سعيه الدؤوب للتحول الإلكتروني المنضبط بجدول زمني محدد بمؤشرات قياس الأداء، مشيراً إلى أن ديوان المظالم أتم عدداً من الخدمات الإلكترونية من خلال تحديثه الحالي لنظام معين، ونظام مواعيدي فيما يخص المواعيد القضائية لدى الديوان، وكذلك خدمة قضائية، وخدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق بعض الخدمات المساندة لنظام معين بحسب الجدول الزمني المحدد لإطلاق كل خدمة.

بعد ذلك قدّم المشرف على مركز دعم القرار الشيخ الدكتور أسامة اللاحم ورقة عمل بعنوان ” التعريف بنظام معين ” ، كما قدّم الشيخ أحمد بن سليمان الملحم ورقة عمل بعنوان ” الخدمات الإلكترونية المقترحة للمحامين ” .

كما جرى خلال الورشة إتاحة المجال للحضور بالمناقشة وتقديم المقترحات، والاستماع للمداخلات التحاورية والإجابة عنها وتبادل وجهات النظر المقترحة فيما يتعلق بالخدمات المنفذة للمحامين والخدمات المقترحة لمكاتب المحاماة، بما يخدم ويعزز مفهوم العلاقات التشاركية مع الجهات المعنية بالعمل القضائي.