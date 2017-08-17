جماهير النصر تكشف عن التيفو الأول لهذا الموسم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أطلق مجلس جماهير النصر أول تحدياته هذا الموسم عبر إعلانه التيفو الأول لهذا الموسم حين يواجه النصر الإتفاق على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الجمعة، قيمة التحدي بكون التيفو يتطلب وجود ما لا يقل عن 20 ألف مشجع يملئون واجهة الملعب التي يمتد عليها التيفو.

وتتلخص فكرة ” التيفو ” بأهمية تكاتف جميع مكونات النصر من جماهير وإدارة ولاغبين وأعضاء شرف وإعلام تحت مظلة واحدة واضعين أيديهم بأيدي بعض، فالقوة لن تكون إلا بالإتحاد لذا أطلق حساب النصر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاقاً بعنوان #معاك_يانصر ، وهي الجملة التي ستكون عنوان التيفو الرسمي مع وجود اسم وتاريخ تأسيسه.

وقال الحساب الرسمي عن ” التيفو ” ، ” بين النصر وجماهيره قصة عشق ووفاء خالدة مع مرور الازمان ورغم كل الظروف ، الجمعة موعد جديد للأوفياء مع النصر.