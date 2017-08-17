" تعليم مكة " يصدر قرارًا بتجديد تكليف عدد من القيادات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

‎أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضى بتجديد تكليف كلا من عمر بن نايف الأحمدي مديراً للإدارة الإشراف التربوي لمدة عام، وأحمد علي دويد مديرًا لإدارة المتابعة والقضايا التربوية لمدة عام.

كما تم تكليف الدكتور سعيد بن حسن المبعوث مديرًا لإدارة النشاط الطلابي ولمدة عام، وماجد بن صالح الحرازي مديرا لمكتب تعليم بحرة وعلي بن عوضه الغامدي مديرا لمكتب التعليم بجنوب مكة.