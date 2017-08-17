بالفيديو.. طريقة قديمة لحفظ التمر 100 عام باستخدام جلد الغنم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طريقة قديمة لحفظ التمر 100 عام باستخدام جلد الغنم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح كيفية حفظ التمر أكثر من 100 عام، وهى الطريقة التى لجأ لها سكان الجبال في المملكة للحفاظ على الطعام.
وشهد الفيديو جدلا كبيرا حول صحة المعلومات،
وأوضح إبراهيم بن عاصي رجل التراث في تبوك، أن القطعة الغريبة التي برزت في الفيديو تسمى “ الشنة ” ، حيث فقدت بريقها في عصرنا الحاضر، مشيرا إلى أنها تصنع من جلد الغنم بعد أن يغسل ويجفف ومن ثم يبلل بالماء ليصبح مرناً ليوضع بداخلها التمر.
وأضاف: يجب الحرص عند ذبح الشاه وسلخ جلدها عدم إصابته بأي قطع حتى يكون سليماً ويحفظ التمر بداخله.
وتابع ابن عاصي: ” بعد أن يوضع التمر بداخل الجلد يغلق بشوك من جريد النخل ويتم غلق الفتحة جيدًا بذلك الشوك، ومن ثم تعرض في الشمس لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر حتى ينزل (الدبس)، وهو مثل العسل خلاصة التمر ليحفظ بعد ذلك التمر داخل تلك الشنة حتى 100 عام ” .
وأكمل: بعد أن تفتح الشنة بعد تلك الفترة، يؤخذ التمر للأكل ويكون بنفس حالته الطبيعية التي وضعت به، بل ويأخذ نكهة زكية وتوضع أحياناً بودرة نبات القوزر بعد أن يطحن لتضيف إليه نكهة مميزة وطعماً لذيذاً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32262 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله اكبر .. سبحان الله ,,
,, اقسم باالله الذي لا إله إلا هو ، كنت اسولف لأولادي وأمهم بنفس الموضوع ،،،
,, كنت اقول نضع التمر في القربه الشنّه ،،
,, قالوا شلون وهي جلد يابس يتكسر ؟
.. قلت تُنقع باالماء وتلين ثم تُحشى من التمر ,,
،، ويسألون : عاد زين ولا يتغير طعمه ؟
,, قلت باالعكس ويبقى فيه الدبس وإذا جاء الشتاء يتحول إلى جريش ، عندها نقول التمر مجرّش ،
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10401 ] نشر منذ 12 دقيقة
فيديو شيّق 😍
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 7 دقائق
الجصّة في بيوت الطين تحفظ التمر
امّا القِرْبَه تستخدم في خض اللبن وحفظ
السمن والماء