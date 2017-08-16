العراق يبدي رغبته في مواجهة ودية مع المنتخب في كربلاء - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أبدى عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رغبته في إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب السعودي بمنتخب العراق، في مدينة كربلاء أو البصرة بعد فترة طويلة لم يخض خلالها المنتخبان مواجهة على الأراضي العراقية.

وقال مسعود في تصريحات صحفية: ” تواصلت مع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطرحت عليه فكرة إقامة مباراة بين المنتخبين في العراق، رغبة في عودة هذا الأمر الذي شهد انقطاعا طويلاً وعدم وجود مواجهات رسمية أو ودية للفريقين داخل أراضينا ” ، مضيفا: ” طلب مني أن أرسل خطابا رسميا لعرضه على الجهات المختصة في المملكة قبل الرد بشكل رسمي، وسنقوم بإرسال الخطاب قريباً ” .

يذكر أن المنتخب كان قد واجه العراق في لقاءين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وكسبها جميعا، وكانت المواجهة الأولى في ماليزيا وانتهت سعودية 2-1 فيما أقيم اللقاء الثاني في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وكسبه الأخضر 1-صفر.