قوات التحالف تتوصل لمخبأ زعيم الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

فضحت الإجراءات الأمنية الاستثنائية التى تتخذها ميليشيات “ الحوثي ” الانقلابية، بصحراء محافظة الجوف، وانتشارها عبر سلسة الجبال في المنطقة المذكورة، وكر زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، بمحافظة صعدة.

وأشارت معلومات إلى أن القوات الشرعية والتحالف العربي، يدركان أهمية هذه السلسلة الجبلية، وأنها الطريق الأهم لـ ” مخبأ ” زعيم الميلشيات، حيث تمتدّ من معسكر “ حام ” حتى محافظة صعدة ويصل طولها الجبلي والوعر (بحسب المشهد اليمني) لنحو 150 كيلوجرامًا.

والجبال الحمراء باتت أهداف استراتيجية لجميع أطراف القتال، لكون السيطرة عليها سيحسم الجزء الأهم من المعركة التى تخوضها القوات الشرعية ضد العناصر الانقلابية.