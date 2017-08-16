5.4 مليار دولار تحويلات العمالة الباكستانية في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تراجعت أعداد العمالة الباكستانية في المملكة، في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، إلى نحو 17% من إجمال عدد العمال الذين وفدوا إلى المملكة في العام الماضي (2016).

ووفقًا لموقع DAWN الباكستاني الناطق بالإنجليزية، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، فإن الانخفاض الكبير في تحويلات العاملين في العامين السابقين بعد 13 عامًا من الصعود، قد يشكّل تراجعًا كبيرًا لمصدر مهم من مصادر الدخل في باكستان، فضلًا عن أنها تستخدم لمواجهة العجز في الميزانية، الذي بلغ 12.1 مليار دولار خلال السنة الماضية.

وقد بلغ عدد العاملين الباكستانيين في المملكة نحو 77 ألف عامل في الفترة من يناير إلى يونيو، مقابل أكثر من 462 ألف عامل في العام (2016)، حولوا نحو 5.4 مليار دولار إلى باكستان، بنسبة نحو 28٪ من إجمال التحويلات التي تلقتها البلاد خلال الفترة 2016-2017.

وقال التقرير، إن فرص عمل الباكستانيين في الدول العربية تراجعت بعد انهيار أسعار النفط، حيث تعتمد باكستان بشكل كبير على التحويلات المالية من دول الشرق الأوسط التي تقترب من 63٪ من إجمال التحويلات التي تتلقاها باكستان كل عام، وهذا الوضع، وفقًا للتقرير، يترك أملًا ضئيلًا لباكستان في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي لضمان تغطية واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأكّد التقرير أن ما يقرب من 260 ألف عامل باكستاني عادوا إلى بلادهم خلال العامين الماضيين بعد أن فقدوا وظائفهم.