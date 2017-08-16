عاصفة رملية تضرب ينبع.. والمدني يحذر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أهاب الدفاع المدني بمحافظة ينبع، بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، بعد أن شهدت المحافظة عاصفة رملية، حدت من مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وأعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة رفع درجة الجاهزية والتأهب في المرافق الصحية وأقسام الطوارئ لاستقبال حالات الربو أو ضيق التنفس جراء التعرض للغبار بسبب تقلب أحوال الطقس.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدر تنبيهاً متقدماً بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة العيص.