بالصور.. إنقاذ حياة سبعيني في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقّى مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، بلاغًا عن وجود حالة طارئة لحاج سبعيني داخل طائرة قادمة من ساحل العاج، وعلى الفور تمكن الفريق الطبي من الصعود على الطائرة ونقل المريض إلى المركز الصحي داخل المطار وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث اتضح أنه يعاني من آلام حادة بالصدر وارتفاع في إنزيمات القلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي والتنسيق مع مجمع الملك عبدالله الطبي لنقل الحالة وبشكل عاجل بواسطة سيارة الإسعاف.

وفور وصوله المجمع تمت السيطرة على الحالة وأحيل إلى معمل القسطرة لإجراء العملية وكانت النتيجة موفقة، وقد استقرت حالته الصحية، وهو في حالة صحية مستقرة.

وعبر المدير التنفيذي للمجمع الطبي، الدكتور حاتم العمري، عن سعادته بنجاح العملية التي تتطلب مهنية عالية المستوى من الكادر الطبي المعالج للحالة.