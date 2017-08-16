سيدة تقتحم مهرجان في بلجرشي اعتراضا على الموسيقى - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعترضت سيدة على وجود الموسيقى في إحدى فعاليات مهرجان بلجرشي، وتهجمت على المنسقين والقائمين على المهرجان.

وأوضح محافظ بلجرشي سفر بن سويد في ملابسات الواقعة، أنه أثناء تقديم فعاليات اللعب بالنار وبعد خمس دقائق من انطلاق الفقرة الأولى وقفت السيدة لتعلن احتجاجها على ما وصفته بالموسيقى، وطالبت بإيقافها فوراً وتهجمت على المنسق.

وأضاف أنه تم إعداد محضر بالواقعة، واستمرار الفعاليات كما كانت من قبل، كونها فعاليات مصرّحة ومعتمدة وليس فيها مخالفة نظامية.

من جهته كشف المنسق للفعاليات عبدالناصر رمضان، أن السيدة دخلت عليه في حجرة التنسيق بعد احتجاجها في المسرح وتطاولت عليه ودعته إلى إيقاف الفقرات الماجنة كما وصفتها، لافتاً إلى أنه حاول تهدئتها والتفاهم معها، إلا أنها رمته بالشاشة الخاصة بمتابعة الفعاليات.