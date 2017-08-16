أمام وخطيب المسجد الحرام يوزع الهدايا على الحجاج في الحرم المكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وزع فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي الهدايا على ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا ” في موسمها الخامس.

وعبر ضيوف الرحمن عن بهجتهم وسعادتهم بما وجدوه من الحفاوة والتقدير منذ وصولهم إلى هذه البلاد المباركة ورفعوا شكرهم للقيادة الرشيدة لهذه البلاد، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان.

يذكر أن الحملة تهدف إلى عكس صورة مشرفة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال الذي تميزت به هذه الأمة في حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بالكلمة الطيبة والأخلاق القويمة والتعامل الحسن.