الجمارك تستطلع مرئيات شركائها في العمل الجمركي حول " المشغل المعتمد " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طرحت مصلحة الجمارك العامة عبر بوابتها الإلكترونية استطلاعًا ترغب من خلاله التعرف على مرئيات وتطلعات شركائها في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين حول مسودة سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وفقاً لإطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة وتيسيرها وبالتماشي مع الخطة الإستراتيجية للجمارك السعودية وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك السعودية فيصل المجيش أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يتضمن قيام مصلحة الجمارك توفير مزايا تيسير التجارة للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة.

وأضاف أن طرح هذا الاستطلاع من الجمارك السعودية يأتي امتدادًا لتعاونها المستمر مع عملائها وشركائها في العمل الجمركي حتى يكونوا جزءًا من التحول الذي تسعى إليه، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في جعل المملكة منصةً لوجستية عالميًا، ووفاءً من الجمارك السعودية بالتزاماتها في اتفاقية تيسير التجارة الصادرة من منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن من يرغب المشاركة في الاستطلاع عليه الدخول على الرابط الإلكتروني: من هنا .