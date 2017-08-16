⁠⁠⁠⁠⁠تكليف وتدوير 5 رؤساء بلديات في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أمس، قرارات تكليف وتدوير لخمسة رؤساء بلديات بمنطقة جازان.

وتمثلت القرارات في إعفاء رئيس بلدية الدائر المهندس غصاب بن نايف العتيبي من العمل، وتكليفه رئيساً لبلدية الشقيق لمدة أربع سنوات، وإنهاء تكليف عمل رئيس بلدية الشقيق المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، وتكليفه بالعمل رئيساً لبلدية الدائر لمدة أربع سنوات، وإنهاء تكليف عمل رئيس بلدية الحقو جبران بن علي مناع، وتكليفه رئيساً لبلدية محافظة العيدابي، لمدة أربع سنوات.

كذلك تضمنت إعفاء رئيس بلديتي محافظتي العيدابي وهروب سالم بن يحيى الخالدي، وحسن بن علي أبو طالب، وتكليفهما بالعمل بأمانة منطقة جازان، وإبلاغ أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع لاعتماد القرار، وتكليف رئيسين لبلديتي الحقو وهروب، وذلك وفقاً للفقرة الثامنة من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات.

وأكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، حسين معشي، أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تلك القرارات بناء على ما رفعه أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع من توصيات، لتنظيم وتطوير العمل بالبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في تنفيذ المشروعات الخدمية.

من جهته، أصدر أمين منطقة جازان قراراً بتكليف المهندس أحمد حكمي رئيساً لبلدية هروب، وأحمد كريري رئيساً لبلدية الحقو.