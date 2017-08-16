بالصور.. احتراق عدادات كهربائية جراء الأمطار في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الأمطار التي هطلت على أحياء المحافظة تسببت في سقوط جدار على سيارة لعمارةٍ تحت الإنشاء، بطريق الجنوب، وتحديدًا بحي العنود، كاشفاً عن بلاغ ورد للعمليات باحتراق مجموعة عدادات كهربائية بمنطقة الهدا.

وأكدَ العقيد الشريف أنَ الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، خطة الطوارئ ذات العلاقة بهطول الامطار، وتم مراقبة مجاري السيول من قبل دوريات السلامة.

وأشار إلى فرق الانقاذ وجيوب الاسناد تمركزت في المواقع الأكثر هطولا ً للأمطار، ولم تُسجل عمليات الدفاع المدني أي إصابات أو مفقودين ولله الحمد.

وتهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والمتنزهين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار التي تصاحب هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه التي خلفتها الأمطار، متمنين للجميع إجازة سعيدة في الطائف.

وكانت أمطار، من متوسطة إلى غزيرة، هطلت، اليوم، على محافظة الطائف، شملت أحياء المحافظة، والشفا، والهدا، والكُر، والسر، ووادي ليه، وبسل، والسيل الصغير، والسيل الكبير، والبهيته، وعشيرة، والمحاني، وسال على إثرها وادي ليه، وكذلك وادي عرضه، ووادي الشقرا، والقديرة، وبسل.