بعد 22 عاما على ارتكابه جريمة قتل.. اعتقال روائي شهير - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

اعتقلت السلطات الصينية الروائي والشاعر ليو يونجبياو لارتكابه جريمة ذبح أربعة أشخاص قبل 22 عاما في دار ضيافة في إقليم جيجيانج بشرق البلاد.

وأكدت الشرطة في مدينة هوتشو بالإقليم، أن المؤلف (53 عاما) اعترف بجريمته.

وقال ليو: ” لقد كنت أنتظركم طوال هذه الفترة ” .

وارتكب ليو الجريمة بمساعدة أحد أصدقائه، في عام 1995، وقادت الوسائل الجينية الحديثة وتحليل بصمات الأصابع الشرطة إلى الثنائي المجرم.

ويعتقد أنهما سرقا وقتلا أحد الضيوف في الفندق في عام لأنهما كانا بحاجة إلى المال.

ولإخفاء الجريمة، قاما الاثنان بقتل مالكي دار الضيافة وحفيدهما (13 عاما).

وأعلن الروائي في كتاب عام 2010 أنه يريد كتابة رواية مرعبة بعنوان ” الكاتبة الجميلة التي تقتل ” الذي سيتم تحويله إلى فيلم.

وكتب ليو: ” أريد أن أكتب رواية عن كاتبة جميلة قتلت أشخاصا كثيرين ” .

ونشر ليو عدة كتب وجرى تحويل رواية رومانسية صدرت عام 2014 إلى مسلسل تلفزيوني من 50 حلقة.