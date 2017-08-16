⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. متهور يصدم سيارة ويصيب امرأة ويلوذ بالهرب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمتهور تسبب في حادث بأحد شوارع الخرج، أدى إلى إصابة امرأة إصابات بليغة ووقوع تلفيات كبيرة، بعد أن اصطدم بسيارة أخرى من الخلف ولاذ بالهرب.

وأظهر الفيديو سياره انحرفت بفعل الصدمة إلى الجهة اليمنى وارتطمت بأخرى متوقفة، قبل أن يلوذ المتهور بالهرب، بعد إصابة امرأة بإصابات متفرقة .

وأكد مصدر في البحث الجنائي في مديرية المرور، أن البحث جارٍ عن المتهور للقبض عليه وتطبيق النظام بحقه.