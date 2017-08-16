توقف ساعة بيج بن يثير استياء كبار المسئولين البريطانيين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، أن عدم تشغيل جرس ساعة بيج بن الشهيرة في البرلمان البريطاني أثناء عمليات ترميم تستمر أربع سنوات قد يكون أمرا غير صائب.

واحتج عدد من الساسة بعد سماعهم نبأ توقف الجرس، الذي يدق على رأس كل ساعة منذ 157 عاما تقريبا، لضمان سلامة العاملين في أعمال الترميم في البرج الذي يحمل الساعة.

وقالت ماي للصحفيين ” قطعا نريد ضمان سلامة العاملين أثناء عملهم لكن سيكون من الخطأ أن تتوقف الساعة عن الدق أربع سنوات ” .

وأضافت: ” أتمنى أن ينظر رئيس (مجلس العموم)… على نحو عاجل في هذا الأمر ويضمن سماعنا لبيج بن على مدى السنوات الأربع ” .

فيما وصف وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، توقف بيج بن لهذه الفترة الطويلة بأنه ” جنون ” .

وأعلن ستيف جاجز حارس الساعة هذا الأسبوع أن الساعة ستوقف دقاتها المعتادة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من يوم 21 أغسطس، داعيا عامة الناس إلى التجمع بالقرب منها للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت.