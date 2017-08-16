أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الجندي " الشريفي " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، تعازي القيادة الرشيدة، وأمير المنطقة، لوالد وأسرة الجندي أول ” وليد بن إبراهيم شريفي ” ، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في قطاع العارضة بمنطقة جازان.

وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارته لأسرة شريفي بمنزلهم بمحافظة أبوعريش، عن الفخر والاعتزاز بما يقوم به منسوبو مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة ومقدساتها.‬

فيما عبّر ذوو الشهيد وليد شريفي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على مواساتهم وعزائهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان.‬

حضر زيارة العزاء مدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبدة وعددٌ من المسؤولين.