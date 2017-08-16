⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. المملكة تستعين بـ 100 روبوت في بناء المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المملكة تستعين بـ 100 روبوت في بناء المنازل
وقعت المملكة مع شركة أسترالية صفقة لتوريد ما يقارب 100 روبوت لبناء المنازل في المملكة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تستخدم الروبوتات في بناء المنازل.
وقالت صحيفة ” دا ويست أسترالين ” الأسترالية، إن مذكرة التفاهم مع الحكومة السعودية تشمل استخدام التقنية الآلية لبناء 50 ألف وحدة سكنية على الأقل في المملكة.
وأشار التقرير إلى أنه في حال نجاح الصفقة فإن الاتفاق يجعل المملكة أول دولة في العالم تستخدم روبوتات ” Hadrian X ” في بناء المنازل والوحدات السكنية.
وأكد التقرير أن المملكة تستهدف بناء مليون و500 ألف منزل بحلول عام 2022، وتعتمد في بناء المنازل على التقنية الحديثة.
وكانت أسهم شركة بيرث فاستبريك الأسترالية، ارتفعت بعد أن وقعت المملكة معها صفقة غير ملزمة لتوريد الروبوتات لبناء المنازل.
محمد[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 2 ساعتين
والاسمنت طيب . مافي طابوق صمغ
ابو غنو[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ادري 😂ولا😪 مع وزارة الإسكان صبر جميل والله المستعان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة الاسكان
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحقيل يقول
سنبني المنازل في يوم
مرت ايام وشهور الجعجعة لا تولد طحن
قال الممثل سعد الفرج (ودي اصدق بس قوية)
القرشي[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 19 دقيقة
وزارة الإسكان ما وراها غير من فكرة لفكرة ومن دراسة لدراسة ومن ( صفعة لصفعة )
آسف اقصد من صفقة لصفقة ومن إتفاقية لإتفاقية ومن تجربة لتجربة ومن تأجيل لتأجيل
ومن تعثر لتعثر ومن وزير لوزير .
والمواطن ضاع عمره إنتظار في إنتظار ومن إيجار لإيجار حتى توقف به قطار العمر دون إستقرار .
أم غمازه[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يعين