⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. المملكة تستعين بـ 100 روبوت في بناء المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت المملكة مع شركة أسترالية صفقة لتوريد ما يقارب 100 روبوت لبناء المنازل في المملكة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تستخدم الروبوتات في بناء المنازل.

وقالت صحيفة ” دا ويست أسترالين ” الأسترالية، إن مذكرة التفاهم مع الحكومة السعودية تشمل استخدام التقنية الآلية لبناء 50 ألف وحدة سكنية على الأقل في المملكة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال نجاح الصفقة فإن الاتفاق يجعل المملكة أول دولة في العالم تستخدم روبوتات ” Hadrian X ” في بناء المنازل والوحدات السكنية.

وأكد التقرير أن المملكة تستهدف بناء مليون و500 ألف منزل بحلول عام 2022، وتعتمد في بناء المنازل على التقنية الحديثة.

وكانت أسهم شركة بيرث فاستبريك الأسترالية، ارتفعت بعد أن وقعت المملكة معها صفقة غير ملزمة لتوريد الروبوتات لبناء المنازل.