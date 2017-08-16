أفيخاي أدرعي يبث فيديوهات لهدم منزل فلسطيني طعن إسرائيليين - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

هدمت القوات الإسرائيلية، منزل عائلة عمر العبد الذي قتل الشهر الماضي 3 مستوطنين ‭ ‭‬‬‬‬بمستوطنة حلميش المجاورة.

وقامت قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية بهدم المنزل في قرية كوبر في رام الله بينما كان عشرات الشبان يرشقونها بالحجارة.

وبث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ” تويتر ” مقاطع فيديو لعملية هدم المنزل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه عالجت 27 مصابا في قرية كوبر خلال المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، مضيفًا أن الإصابات كانت 12 إصابة بالمطاط، 13 اختناقا بالغاز، و2 سقوط.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات، وذلك بعد توقف دام سنوات.