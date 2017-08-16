تجربة مثيرة لـ " مصففة شعر " مع مراهقة أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصيبت مصففة الشعر الأمريكية ” كيلي أولسن ” ، البالغة 20 عامًا، بصدمة مروعة، حين انفتح باب المحل، ودخلت فتاة بشعر شديد القذارة والتعقد، ونطقت جملة واحدة: ” أريدك أن تقصي شعري كله ” ، ومن بعدها قضت المصففة ” أولسن ” 13 ساعة على مدى يومين في تجربة مثيرة مع الفتاة، جرت أحداثها بولاية إيوا الأمريكية.

وقال موقع ” بورد باندا ” للأخبار الطريفة، تحت عنوان: ” كيف تغير شعر المراهقة المكتئبة؟ ” ،

: أدركت أولسن أن الفتاة مصابة بحالة نفسية، فقالت لها: ” فقط أجلسي وسوف أحقق لك كل ما تريدين ” ، ثم نظرت أولسن إلى أم الفتاة وطلبت أن تتحدث معها قليلًا.

وخلال دقائق بصالون كابري ووترلو، عرفت أولسن أن الفتاة، 16 عامًا، مصابة باكتئاب نفسي حاد منذ سنوات، جعلها تعجز عن القيام بأبسط أمور حياتها كتصفيف الشعر؛ ما أصابه بقذارة شديدة وتعقدت خصلاته، فطلبت أن تذهب إلى محل لتصفيف الشعر كي تقصه.

شعرت أولسن بأن أم الفتاة تؤيد الحل الذي اختارته ابنتها، ربما لتتخلص مؤقتًا من مشكلة الشعر القذر، لكن أولسن أخبرت الأم بأنها ستجري محاولة مع الابنة من أجل الإبقاء على شعرها وتصفيفه.

اليوم الأول 8 ساعات:

في يوم 7 أغسطس 2017 وصفت أولسن على صفحتها بموقع ” فيسبوك ” ما جرى على مدى ثماني ساعات، في ذلك اليوم؛ فتقول أولسن: علمت من الفتاة أنه سيتم التقاط الصور المدرسية، وهي لا تريد أن تبدو بشعر قذر وبشع، لهذا ترغب في قصه بالكامل.

وتعلق أولسن قائلة: خلال حواري معها أدركتُ أن الفتاة تشعر بإحباط شديد، وبأنها شخص بلا قيمة على الإطلاق، حتى إنها لا تستطيع التحرك إلا للذهاب إلى الحمام، ومنذ أسابيع قليلة ازدادت هذه الحالة لديها، وخاصة مع اقتراب موعد التقاط الصور المدرسية، كانت كلما فكرت في مظهرها بالصورة، ازدادت حالة الاكتئاب لديها، وامتنعت عن تصفيف شعرها.

مع نهاية اليوم الأول أقنعتْ أولسن الفتاةَ بأنها جميلة ويحبها ويحترمها والداها وزملاؤها، ويرغبون في رؤيتها بأحسن صورة، وتمكنت من غسيل شعر الفتاة وإعداده للتصفيف في اليوم التالي.

وفي المساء قرأت أولسن بعض الملاحظات عن مرضى الاكتئاب؛ تقول الملاحظة الأولى: إذا كنت قريبًا من شخص يمر بحالة اكتئاب أو مشاكل نفسية، فإن مظهره يعبر عن حالته أكثر من الكلمات التي ينطق بها، وأما الملاحظة الثانية فهي عدم اهتمام المريض النفسي بنظافته الشخصية أو مظهره؛ وهي من أعراض الاكتئاب المزمن، وعند النساء يشمل ذلك عدم العناية بالشعر.

اليوم الثاني 5 ساعات:

في يوم 8 أغسطس 2017 حينما دخلت الفتاة الصالون، جعلتها أولسن تنظر في المرآة، وتفكر في شعرها الجميل، وبعدها راحت أولسن تصفف الشعر وتتحدث عن تلك الفتاة الجميلة التي يحبها الجميع، وكيف ستكون صورتها المدرسية مختلفة هذا العام.

في نهاية اليوم، وهي خارجة من المحل، همست أولسن في أذن الأم المذهولة قائلة: ” حين تكون ابنتك أو أي شخص مصابًا بإكتئاب، لا تجعليها تتخذ قرارات، ولا تطيعيها إن أرادت قص شعرها ” .

أما الفتاة فقد نظرت إلى أولسن وقالت: ” مع التقاط الصور المدرسية، سأنظر إلى الكاميرا وأبتسم، إنك أعدت إليَّ نفسي وشخصيتي ” .

وعلى موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” حصلت تدوينة أولسن على 200 ألف إعجاب، و75 ألف مشاركة، وكثير من التعليقات المعجبة بأسلوب مصففة الشعر.