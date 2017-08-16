إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز المتقاطع مع شارع الظهران ( 11 )، بدءً من يوم الجمعة 26 / 11 / 1438هـ ولمدة 12 يوما بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة ، لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة.

وأوضحت الأمانة أنه سيغلق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الغرب (المطار) مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه (الشرق) الخبر والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، لإجراء أعمال الصيانة.

ودعت أمانة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام, وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، خلال مدة أعمال الصيانة.