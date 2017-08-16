الهلال يعاود تدريباته - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

عاود فريق الهلال مساء الأربعاء تدريباته؛ بعد فوزه على مضيفه التعاون في الجولة الثانية بدوري جميل للمحترفين. وفاز الهلال على التعاون مساء يوم الثلاثاء، بنتيجة (4-3)، في واحدة من أفضل مباريات الموسم حتى الآن.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية، في الوقت الذي أدى فيه زملائهم مرانًا اعتياديًا، تخلّله تدريبات فنية باستخدام الكرة.

بعد ذلك فرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب؛ مع الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي.