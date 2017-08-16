ميركل: التفاوض الحل الوحيد لأزمة كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن التفاوض هو الحل الوحيد للمخاوف بشأن كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها تبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل سلمي.

وردت على سؤال بخصوص كوريا الشمالية من مذيع عبر يوتيوب، قائلة: ” أعارض تماما خطاب التسلح الذي يستخدمه كل الأطراف… لا حل عسكريا لهذا الصراع ويجب السعي للحل عبر المفاوضات ” .

وأضافت: ” لذا يجب استخدام مثل هذه السبل… يمكننا تفادي كارثة ويجب فعل كل ما هو ممكن وأنا على الأقل أفعل كل ما يمكنني فعله ” .

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، إن الجميع قلقون بشأن تصاعد العنف بينما تجري الولايات المتحدة تدريبات عسكرية سنوية مشتركة مع كوريا الجنوبية لكن الضغوط الصينية على كوريا الشمالية تزيد من شعوره بالتفاؤل.

وأضاف: ” أصبحنا أكثر تفاؤلا منذ أمس وأعتقد أن الضغط الصيني ساهم في التصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية بشأن إرجاء خطط قصف جوام ” .

وأكد في تصريحات صحفية، أنه سيفكر مليا في الأمر مشيرا إلى أن الضغط الذي تمارسه الصين أتى بثماره.