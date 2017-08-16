البحرين ترد على ادعاءات تيلرسون: " تصريحاتك غير دقيقة " - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أن التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية تضمن ادعاءات غير مدعومة بمصادر موثقة.

وأوضحت ” حقوق الإنسان ” البحرينية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية تضمّن ادّعاءات وتصريحات تيلرسون بشأن البحرين، تضمن ادعاءات غير مدعومة بمصادر موثوقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال يوم أمس الثلاثاء، إن حلفاء للولايات المتحدة لم يلتزموا بمبادئ الحرية الدينية في 2016.

وأدلى تيلرسون بالتصريحات في وزارة الخارجية أثناء تقديمه تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية بموجب قانون أقره الكونجرس في العام 1998. وهذا هو التقرير الأول الذي يصدر في عهد الرئيس دونالد ترامب ويشمل العام 2016.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية علقت على تصريحات تيلرسون بتأكيدها أنها ” غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق ” .

ودعت الوزارة البحرينية في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، إلى ” أن تقوم بالتواصل المباشر والرسمي حيال هذه المواضيع وأن يتم تقصي الحقائق بدقة ” . مشددة على أن تاريخ مملكة البحرين متسم بالتعايش والانسجام الديني ” ، وأن بحرينيين من مختلف الطوائف، بمن فيهم الشيعة، يشغلون مناصب حكومية ويعملون قضاة ودبلوماسيين وفي مهن أخرى.