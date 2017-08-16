⁠⁠⁠⁠⁠ترامب يلغى مجلسين استشاريين اقتصاديين بعد استقالة مدراء تنفيذيين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن فخامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء مجلسين استشاريين للأعمال عقب استقالة العديد من المدراء التنفيذيين للمجلسين احتجاجا على تصريحاته حول تجمع لدعاة تفوق العرق الأبيض فى فيرجينيا أدى إلى أعمال عنف.

وقال ترامب على ” تويتر ” : ” بدلا من أن أمارس الضغط على رجال الأعمال فى مجلس شؤون التصنيع ومجلس الاستراتيجية والسياسة، فإننى سأنهيهما. اشكركم جميعا!! ” .

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن 3 مدراء تنفيذيين أعضاء فى لجنة المصنعين بالمجلس الإستشارى للبيت الأبيض، تقدموا باستقالاتهم للإدارة الأمريكية فى إحتجاج على عدم إدانة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سريعا لعنف القوميين البيض فى مدينة تشارلوستفيل بولاية فيرجينيا.